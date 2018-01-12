分析：沃尔玛提高最低时薪 或显示最低收入岗位涨薪压力加大

路透华盛顿1月11日 - 沃尔玛与Target展开针锋相对的最低薪资之争，将经验最少员工的最低时薪提高至11美元，并且有可能面临进一步上调压力，这可能预示着日趋紧俏的美国就业市场将迎来普遍的薪资上调，而这恰恰是政府官员和决策者一直期待的情形。

资料图片：2015年11月，美国新泽西州Secaucus一家沃尔玛超市的收银台。REUTERS/Lucas Jackson

但就业市场分析师指出，问题依然存在，失业率降至4.1%之际整体薪资增幅低于预期，从事兼职工作的人数较多，数百万处于24-54岁年龄段的壮年人口甚至并未求职。

但沃尔玛(WMT.N)三年内第三次上调最低时薪，可能说明薪资压力正普遍增加，公司获利正传导至薪资最低的岗位和教育程度最低的员工。

“这可能证明薪资开始加速增长，”招聘网站Indeed的首席分析师Jed Kolko称，在失业率降至17年低点之际，这正是美国联邦储备委员会(FED/美联储)等机构官员一直期待看到的局面。

而这应当能够提振美国整体经济增长，推高美国通胀率。过去五年通胀疲软一直给美联储造成困扰。

Kolko指出去年整体薪资增幅温和，约为2.5%，截至到11月的数据显示，只拥有高中学历雇员的平均薪资增幅为3.6%，薪资较低职位的时薪增幅为3.1%。

经济政策研究所(Economic Policy Institute)资深经济分析师Elise Gould表示，低薪人群的工资上升通常是劳动力市场紧俏的一个迹象。

“当失业率很低的时候，对低薪员工影响最大，”Gould说道。“闲置劳动力正在消失。”

然而，闲置劳动力是否完全消除，这又是另一回事了，而且是美国联邦储备理事会(美联储/FED)等决策者需要搞清楚的问题。

2017年底广义失业率报8.1%，堪比2007-2009年经济危机爆发前经济热络的那几年。广义失业率包括基本上不再去工作的绝望者，以及只能找到兼职工作的人。

最近几个月的美联储褐皮书研究报告中有不少企业招聘困难和薪资压力增长的消息，是由决策者从美联储12个地区性储备银行那里搜集而来。即便是只有2.5%，当前的薪资增速“可能也超过通胀，这意味着家庭购买力将继续增强，”Economic Outlook Group首席全球分析师ernard Baumohl在最近的分析文章中指出。

但美联储还没有宣布获得胜利。

未来几个月新增就业趋势料将放缓，这在经济复苏的末期是不可避免的。目前失业率远低于央行官员估计长期而言可持续的水平4.6%。

但核心劳动力的就业参与率仍较1990年代末的峰值低3个百分点左右，也就是说，大约有300万25-54岁的人可以找到工作或正在寻找工作。

“我们仍有很多个月，甚至是一两年的时间，使得就业市场紧张度如我们所愿，”Gould表示。

沃尔玛宣布提薪可能也是形势发展的一种结果，而不是劳动力供需的作用。

公司称，只是把企业税率下调将省下的一部分钱传递给员工而已。

但沃尔玛主要竞争对手塔吉特(Target)(TGT.N)去年秋天将入门级时薪上调至11美元，并承诺2020年底将达到15美元。

此外，各州不断上调法定最低时薪，截至今年有14个州的最低时薪达到10美元或以上。

加州1月1日达到每小时11美元，纽约州将在今年夏天达到11.10美元。据沃尔玛网站，公司在这两个州聘雇约13万名员工，在全美的员工为150万。(完)