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January 26, 2018 / 12:54 AM / 4 days ago

中国债市：上清所发布CDS集中清算业务指南，23家公司入选首批参考实体

2 分钟阅读

    路透上海1月26日 - 中国银行间市场清算所（上海清算所）周四晚发布信用违约互换(CDS)集中清算业务操作指南，此前CDS业务清算方式仅有逐笔清算。该指南要求，信用违约互换合约的参考实体须属于上清所公布的清单，首批共有23家公司入选。
    
    操作指南显示，CDS集中清算的交易名义本金、交易日、利差等均由信用保护买卖双方约定，期限在五年以内，以FR007利率互换收盘曲线为贴现曲线，按季支付。上清所特别指出，信用保护买方和卖方均不能是参考实体的关联企业。
    
    指南并明确，CDS信用事件包括破产、支付违约、债务重组，约定最终比例为25%。上海清算所根据合约要素所示信息进行信用事件维护，一旦发生信用事件，将对相应合约启动信用事件处理流程，组织完成信用事件清算结算。
    
    路透周三引述两位消息人士透露，上海清算所信用违约互换集中清算业务将于下周二(30日)上线，首批包括13家会员，其中综合清算会员为两家大型银行，普通清算会员为11家。
    
    以下为上清所公布的信用违约互换集中清算业务参考实体名单：
 序号        参考实体名称
 1           国家电网公司
 2           中国南方电网有限责任公司
 3           中国联合网络通信有限公司
 4           中国长江三峡集团公司
 5           神华集团有限责任公司
 6           中国石油天然气集团公司
 7           中国铁路总公司
 8           中国国电集团公司
 9           中粮集团有限公司
 10          华润股份有限公司
 11          北京汽车集团有限公司
 12          光明食品(集团)有限公司
 13          华侨城集团公司
 14          中国华能集团公司
 15          江西省高速公路投资集团有限责任公司
 16          江苏交通控股有限公司
 17          清华控股有限公司
 18          天津渤海国有资产经营管理有限公司
 19          天津城市基础设施建设投资集团有限公司
 20          中国节能环保集团公司
 21          中国船舶重工集团公司
 22          金地(集团)股份有限公司
 23          中国大唐集团公司
    上清所已开展中央对手清算的业务包括外汇、债券、衍生品和大宗商品金融衍生品。在普通衍生品中，已有的品种包括汇率和利率，后者含人民币利率互换和标准债券远期。
    
    交易商协会最新信息显示，信用风险缓释工具核心交易商包括34家机构，一般交易商21家。信用风险缓释凭证创设机构25家，信用联结票据创设机构26家。
    
    银行间市场交易商协会于2016年9月发布信用违约互换(CDS)和信用联结票据业务指引，并同时发布了修订后的CRM(信用风险缓释工具)相关业务规则。(完)
    
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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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