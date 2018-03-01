华信国际旗下多只债券即日起停牌 因媒体报导股东高层被调查

路透上海3月1日 - 受中国华信能源董事局主席叶简明被调查消息影响，该公司旗下上海华信国际集团发行的15华信债和16申信01周四暴跌逾30%，日内连续两次临时停牌。华信国际集团随后发布公告称，公司发行的15华信债和16申信01等多只债券将从即日起停牌。

公告指出，近日有媒体报导中国华信能源董事局主席叶简明被调查的相关消息。中国华信能源是公司的股东。就上述消息发行人正在与公司股东积极联系，为保护债券持有人利益，避免已发行公司债价格异常波动，根据上海证交所相关规定，本次债券自即日起停牌。

路透稍早引述消息人士称，中国华信能源董事局主席叶简明因涉嫌经济犯罪被调查。

今日上午据上海证券交易所公告，因出现异常波动，15华信债和16申信01两期债实施了两次盘中临时停牌，并于14时55分起恢复交易。15华信债今日收报61.29元人民币，大跌32.65%；16申信01收报在60元，重挫34.21%。

以下为上海华信国际集团在上海证交所发行并上市的公司债券具体情况：

债券简称 债券代码 余额（亿元人民币） 起息日

15华信债 136093 30 2015年12月10日

16申信债 136698 60 2016年9月9日

17华信Y1 143943 10 2017年12月12日

17华信Y2 143944 30 2017年12月26日

18沪信01 150101 10 2018年1月22日

上海华信国际集团旗下上市公司华信国际(002018.SZ)早盘盘初一度跌停，全天收跌4.45%。该公司午间发布澄清公告称，华信能源为公司控股股东上海华信国际集团股东，叶简明未在华信国际担任职务，与公司无直接关系，并非公司实际控制人。（完）