华信旗下收购俄油的平台近期两次增资近百亿 并获华融入股

路透上海3月9日 - 据最新工商资料，中国华信国际集团旗下收购俄油(ROSN.MM)股权的主体—海南华信国际控股公司近期经历了两次增资，共获增资近一百亿元人民币，并引入中国华融资产(2799.HK)旗下公司作为新股东。

中诚信国际评级公司周四公布的最新评级报告称，中国华信以控股子公司海南华信为主体收购俄油股权。经中诚信与华信方面沟通，了解到收购俄油的交易已在中国和俄罗斯政府层面完成了相关审批手续，但交易进度可能受近期的”华信风波”事件出现延期情况，收购情况存在一定不确定性。

该份针对中国华信子公司上海华信国际的评级报告称，截止周一（5日），上海华信已以自有资金支付了较大规模的前期款项，后期交易对价的支付高度依赖外部融资。若交易顺利进行，上海华信债务压力将大幅上升；若交易不能顺利推进，上海华信将承担较大的投资损失。

去年9月，中国华信与嘉能可(GLEN.L)财团和卡塔尔投资局联合体达成了一项协议，中国华信收购该联合体所持的俄罗斯石油公司14.16%的股份，合同金额预计约91亿美元。

据企业信息查询平台天眼查的资料，海南华信原本由中国华信旗下公司共同持股。去年12月，海南华信的注册资本由162.51亿元增至202.51亿元，华融瑞通股权投资公司成为新股东，而华融瑞通为中国华融资产旗下市场化债转股的战略平台。

今年2月，海南华信的注册资本由202.51亿元增至258.43亿元，且原为海南华信三大股东之一的华信国合控股退出，增资后上海华信国际集团和华融瑞通分别持有海南华信63.8%和36.2%股权。

3月1日，有国内媒体报导中国华信能源董事局主席叶简明被调查的相关消息。虽然华信刊登声明称公司经营正常，不过公司相关债券当日出现大幅下跌，并被临时停牌。[nL4S1QJ32H]中诚信报告称，该事件对华信的直接和间接融资能力产生了较大的影响，公司流动性压力进一步上升。（完）