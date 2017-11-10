中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性

路透北京/莫斯科11月10日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)周五称，中国华信能源有限公司与该公司同意研究在中国南方建设一座石化工厂的可行性。

这将进一步加深双方的战略合作。9月时，中国华信能源宣布将以91亿美元的价格，从嘉能可以及卡塔尔投资局(QIA)等股东手中购买俄油14.16%的股权。

俄油称，与中国华信能源在越南亚太经合组织(APEC)会议上签署协议，双方共同研究在中国海南省建设一座石化工厂的可行性。

“相关公司将设立共同工作小组，讨论项目的技术配置以及商业和经济问题，”俄油称。

并称还将共同分析对拟建新厂的长期原料供应事宜。

据中国商务集团(China Business Network)周五稍早引述中国华信管理人士报导，这些公司已经同意建设一个石化厂，利用液化石油气和凝析油生产石化产品。

报导还引述中国华信一位管理人士称，新厂将建在海南洋浦。

华信集团投资部副总经理蔡烽表示，原料的供应商一旦参与建设化工设施后，市场机制变得灵活，产业链能够更加紧密的结合，有利于销售，提升整体的利润。

一名华信高管层消息人士称，部分原料供应或许来自阿布扎比国家石油公司(ADNOC)。

华信在洋浦投运的油罐区属于国家原油储备基地，该油罐区是华信在中国最大的实体石油资产。

双方未提供协议的任何财务细节，也未说明是否为具约束力协议。

华信发言人未立即置评。(完)