焦点：中国华信拿下俄油供油协议 有望跻身全球顶尖贸易商行列

路透北京/俄罗斯10月17日 - 中国华信能源有限公司日前以91亿美元入股俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)后，也将能够取得高达26万桶/日的俄罗斯石油，中国华信由此获得的市场影响力，将足以挑战维多等欧美大型石油贸易商。

资料图片：2016年9月，上海，中国华信总部的企业标识。REUTERS/ Aizhu Chen

中国是全球最大原油进口国，对中国而言，能够取得俄罗斯石油，将是朝着创建一套全球整合性石油供应链目标前进一大步。

中国华信上个月宣布，从嘉能可(GLEN.L)及卡塔尔投资局等股东手中买下俄油超过14%股份。俄油是全球最大上市石油生产商。

俄油不愿对此事置评，但中国华信一名发言人周二表示，根据协议，俄油同意自2018年起一年向中国华信出售1,100-1,300万吨俄罗斯原油。

这相当于22-26万桶/日，大约为俄油产量的5%，相当于中国每月向俄罗斯进口石油的四分之一。

采购协议规模最终将扩大至4,200万吨(84万桶/日)，中国华信将通过股权投资获得。

除了扩大俄罗斯作为中国最大石油供应国、领先于沙特的优势之外，该协议也让中国华信从一个名不见经传的能源交易商，跻身全球十大石油交易商的行列。

几位中国华信内部人士表示，该公司希望有一天能与全球领先的能源交易商维多公司抗衡，后者每天的交易量超过700-800万桶。

过去一年，中国华信已在乍得和阿布扎比投资石油开采权。

中国华信的网站称，该公司形成了“商人经济、儒家主义、军事化管理三位一体的管理模式”。

**符合一带一路倡议**

中国华信与俄油的结盟也被视为符合中国一带一路倡议的一个战略性交易。

中国华信发言人表示，两家公司的合作扩大至整个油气供应链。

“目前侧重点放在油气资源的上游，包括探勘和生产。下一步是把这些资源引入中国，并与俄油合作开展石油化工生产，进一步扩大供应链，”他表示。

这项资源产品销售权融资(offtake)协议，连同上月一同签署的股权购买协议，仍有待俄油董事会批准。中国华信发言人表示，可能在下个月获批。

中国华信总部位于上海且成立才15年，为了开展新的石油业务，公司正在扩充新加坡等地的交易团队。新加坡是亚洲石油交易中心。

一熟知该计划的资深人士表示，在41岁企业家叶简明的带领下，中国华信的目标是最终建立一个超过百人的全球交易团队，在新加坡、香港、伦敦及美国均设有机构。该公司的欧洲总部位于布拉格。

供油协议的条款已经在国际贸易商中引起注意。这会减少ESPO原油对第三方的供应量，譬如吸收60%海运ESPO原油的托克(Trafigura)。

ESPO原油是亚洲交投最活跃的原油之一，很受中国炼厂欢迎。

中国华信发言人称，公司会优先向中国销售，同时公司还将接收Urals原油，其中一些将销往在欧洲的中资炼厂。此番言论旨在强调对国内市场的承诺。

这位资深消息人士称，中国华信将通过同中国独立炼厂及两大国有油企旗下贸易公司的长期合同，出售大约一半的供应，余下部分将在现货市场销售。这两家贸易公司是中国石化(0386.HK)旗下联合石化(UNIPEC)，以及中国石油旗下中国联合石油(Chinaoil)

“中国华信不再是2012-13年时的那个中国华信了，当时只是一家从事混合芳烃的小贸易商...现在已经升级了，”一家全球贸易公司驻北京的高管称。(完)