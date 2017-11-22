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焦点：中国华信准备取代托克 成为俄油在亚洲的主要贸易伙伴
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2017年11月22日 / 凌晨2点12分 / 2 天前

焦点：中国华信准备取代托克 成为俄油在亚洲的主要贸易伙伴

2 分钟阅读

路透莫斯科11月21日 - 业内消息人士表示，中国华信看来准备取代托克(Trafigura)，成为俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)在亚洲的主要石油贸易伙伴；之前中国华信敲定五年期协议，从这家俄罗斯能源巨头手中购买6,000万吨原油。

资料图片：2016年9月，中国上海，中国华信总部的企业标识。REUTERS/ Aizhu Chen

国际贸易公司托克目前是俄油海运ESPO混合原油和萨哈林索科尔(Sakhalin Sokol)原油的主要买家。

但俄油与中国华信签订的上述协议，意味着这家俄罗斯石油公司要换贸易伙伴了，该公司每隔几年就会换一家。

对中国华信来说，此项交易是其创建全球一体化石油供应链计划的下一步举措。市场消息人士称，这家中国企业已经在北京成立贸易团队，并为新的新加坡办公室招聘了交易员。

三名交易员告诉路透，今年1月中国华信收到首批来自科兹米诺港的20万吨ESPO混合原油，以及通过德卡斯特莱终端运抵的20万吨索科尔原油，另外还有来自诺沃西比尔斯克的乌拉尔原油。

这些交易员称，从4月起，中国华信计划每月从俄油购买七至九批船货，这正是托克现在的采购规模。

“如果中国华信开始从俄油购买这么多ESPO，那么托克就没得卖了，”一名ESPO交易员表示。

一名业内消息人士表示，由于科兹米诺港的吞吐能力限制，俄油不能增加该港的ESPO装载量。科兹米诺港每月可装载260-280万吨ESPO混合原油，俄油占大约100万吨。

俄油已经承诺按照两国政府间的协议，每月向中国石油天然气集团公司(中国石油集团,CNPC)出售至少一批ESPO原油船货，同时中国化工集团公司将根据一份定期合同每月接收一到两批船货。

这样一来，俄油每月还剩七至九批船货待售，这正是俄油目前同意的对华信的供货量。

托克被问及这次贸易变化时未予置评，表示不会就商业问题发表评论。俄油和华信未回复路透的置评请求。

根据与俄油的协议，华信计划向中国小型的独立炼厂供应石油；这些独立炼厂希望获得ESPO原油，因其运输成本低于其他港口的原油。

俄油总是每隔几年就更换贸易商。贡渥(Gunvor)曾经主导俄油在欧洲的贸易，但之后被嘉能可和维多取代，这两家公司均主动提供预付款合同。再之后，托克成为俄油在欧洲和亚洲的最大海运原油贸易商。

尽管托克目前看起来将失去在亚洲的主导地位，但一位贸易消息人士称，托克在向西方供应俄油的原油方面料将扩大份额。

“如果华信在东方可能取代托克，我想俄油会想办法给他的老朋友一些补偿。还有乌拉尔(Urals)原油呢，”他说。

贸易商称，俄油与嘉能可和维多为期五年的预付款合同将于3月到期，届时从2018年4月至12月每月将有大约100万吨乌拉尔原油待运。俄油尚未表明这些原油贸易将如何分配。(完)

编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍/许娜

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