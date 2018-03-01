华信金融投资股价最多跌逾三成 消息指主要股东主席遭调查

路透香港3月1日 - 香港华信金融投资有限公司(1520.HK)周四早盘股价最多曾挫跌近32%至逾16个月低点，此前有消息指该公司主要股东中国华信能源董事局主席叶简明因涉嫌经济犯罪被调查。

华信金融投资今日开盘后股价节节下跌，最多曾跌31.6%至0.54港元的2016年10月以来最低。其后股价略为反弹，早盘收低19%，报0.64港元。

前称”时尚环球控股有限公司”的华信金融投资，去年初获新丝绸之路投资有限公司收购50.89%的控股权，而新丝绸之路投资由中国华信能源持股87.67%的上海华信金融及相关人士持有。

路透稍早引述消息人士称，中国华信能源董事局主席叶简明因涉嫌经济犯罪而遭到调查。华信能源去年达成协议，收购俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)价值近100亿美元的股份。

该公司旗下上海华信国际集团发行的15华信债和16申信01周四早盘均暴跌34%，随后临时停牌。

华信金融投资前身时尚环球于2015年6月由香港创业板转往主板上市，公司主要业务为从事成衣设计、制造及贸易，以及提供贷款融资服务。公司上月初宣布，与新丝路欧洲资产管理有限公司订立有条件买卖协议，以收购意大利银行Farbanca S.p.A.之多数股权。（完）