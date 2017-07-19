分析：“家底”都抖出来了 全球央行还能做什么？

路透伦敦7月18日 - 对那些仍在纠结于让利率脱离历史低位及抑制刺激计划的央行来说，他们可能是考虑到更多因素，不仅仅是回归正常那么简单--从某些角度而言，许多央行根本就无力再招架另一场衰退或是危机。

先从今昔对比说起。

大约10年前，全球金融体系接近崩塌时，全球主要央行推出一系列积极的应对措施，包括数万亿美元的资产购买计划。

美银美林全球经济研究团队在一份报告中称，目前的央行已没有能力应对一场新的危机。

他们计算得出，2006到2009年，五大主要央行平均降息约350个基点。这些央行现在还能做到这样吗？答案显然是，不能。

据美银美林测算，当前平均名义政策利率仅有50个基点，尤其是欧洲央行和日本央行都已经把利率压低到他们的能力极限。

这样的疑虑并不是第一次出现。素有央行的央行之称的国际清算银行(BIS)两年前就提出了警告。

BIS在2014/2015年度报告中表示，“部分地区的货币政策正在测试其最大极限。”

同样的脉络下，汇丰资深经济顾问Stephen King指出，自1970年代以来，美国每次陷入衰退，美国联邦储备委员会(FED/美联储)的指标利率就会至少下降5个百分点。目前美联储的指标利率区间在1%-1.25%。

同样地，2008年金融危机来袭、随后步入大衰退的时候，各地央行也持续买进资产。

美国、瑞士、英国、日本及欧元区央行的资产负债表规模、也就是基本上持有的现金和资产总计约15万亿(兆)美元，然而2008年初则是只有约4万亿美元。

他们有能力、也或许会在一场危机中扩张这个工具；各国央行在过去展现其伟大的创新能力。然而随着资产负债表规模扩张至15万亿美元，可以购买的资产减少，若再继续买进，其购买内容势必得进一步扩大。

此举虽然可行，但相对而言缺乏实行的经验，在政治上恐怕也会面临困难。

**通胀是关键**

尽管大规模货币宽松，通胀仍然低迷，且远低于所有主要工业化经济体--英国除外--设定的目标水平。即便在英国，由于英镑贬值的影响减弱，通胀可能在回落。

这就是说，尽管美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行都在发声表达不同程度的强硬姿态，但他们的主要问题却未必已经解决。

美联储已经开始收紧政策，并且在谈论削减资产负债表，英国央行至少在考虑升息，欧洲央行也在暗示缩减资产购买计划。即便是日本央行，也已经在悄然退出激进的货币政策尝试。

具有讽刺意味的是，一些经济学家认为，正是这种让货币政策恢复正常化的意愿是全球经济增长的主要风险，并有可能造成下一次衰退。

“在以往，一些衰退是由央行的行动太激进造成的，”渣打银行的首席欧洲经济学家Sarah Hewin表示。她并称，她的团队没有看到持续的通胀压力支持央行收紧政策。

美银美林经济学家Ethan Harris和Aditya Bhave的看法更为激进，称央行为了下一次衰退做准备，应该继续放水，使通胀升至目标水准上方，而不是勉强接受接近实现通胀目标。

换言之，让通胀大幅上升，然后再收紧。

那么，如果在货币政策正常化之前，经济就陷入了下行该怎么办？

创新。“直升机撒钱”的主张已经提出来了，这涉及直接向民间部门散钱，以及通过央行买入政府债券将政府赤字货币化等。

此外，政府自己也可以有所作为，可以打开自己的钱包。

“由于单凭货币政策已无法奏效，实施财政手段加以应对的需求将加大，”Prudential Portfolio Management Group的资深经济学家LeilaButt说。

央行不能包办，尤其是在已经做了近10年之后。

全球主要央行资产负债表图表：tmsnrt.rs/2tEwzX0

全球主要国家利率图表：tmsnrt.rs/2u8q2Yj

(完)