分析：全球央行可借鉴加拿大升息做法 防范危机模式滋生泡沫风险

路透多伦多10月11日 - 担心资产价格高企的各国央行可借鉴加拿大央行的做法：尽管加拿大的通胀率未达到2%的目标水平，但该国央行正通过升息来给过热的楼市降温。

与加拿大央行一样，美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行和日本央行等全球主要央行，都根据通胀目标来设定货币政策。

但过于教条地恪守通胀目标，可能导致金融和房地产市场出现泡沫，危及各国来之不易的经济复苏。这些国家的央行之前都把利率降至历史低位。

对于加拿大而言，家庭债务水平创下纪录高位有可能让经济面对冲击难以招架，因此必须与低通胀进行平衡。加拿大央行7月以来已连续两次升息，坚信经济加速增长将有助于推动通胀在明年中之前达标。

与之相比，美联储则为今年是否再度升息而犹豫不决。

加拿大央行七年来首次升息，再加上安大略省地方政府的一些措施，帮助平息了红火热络的楼市。今年稍早，加拿大最大城市--多伦多的房价飙升逾30%。

“这是一个重要例子，说明一家负责任的央行是如何本着关心金融稳定的态度而采取行动的，”耶鲁大学Jackson全球事务研究所高级研究员Stephen Roach说。他曾担任摩根士丹利的首席经济学家。

“那些因为通胀依然偏低而继续让货币政策保持危机模式的央行，是在自讨苦吃。”

央行之所以由于金融不稳定而饱受批评，是因为低成本融资导致借贷资金将资产价格推至远高于真实价值的水平。

加拿大央行在2015年调降已然较低的利率后，被批助长房市泡沫。降息当时正值油价下跌，而石油为加国主要出口品之一。

要判断升息能否顺利消除楼市泡沫仍为时过早。但加拿大金融类股处于纪录高位，表明部分投资者已押注将出现软着陆。

**其他央行抗拒收紧政策**

其他国家经济增长也在提速，但这些国家的央行--例如日本央行与欧洲央行--仍继续坚持其资产购买计划，希望最终将偏低的通胀率推升至他们所要的目标；澳洲央行则是维持利率于纪录低位，尽管澳洲家庭负债比加拿大还要高。

全球央行官员表示，在因应金融稳定风险方面，调高资本要求这类宏观审慎举措，比生硬的利率工具更加适当。他们认为额外的刺激举措是必要的，因通胀低于目标水平。

“奋力施展货币政策，试图(将通胀率)从1.5%移至2%是危险且不负责的，”安本标准投资的资深投资经理James Athey称。

“这等于在制定货币政策时只狭隘地关注通胀，大大加剧了失衡及过度负债，进而会导致全球金融危机。

美联储周三发布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来升息路径进行了深入的讨论。

“应向前推进并咬紧牙关勇敢面对困难。”知名投资人吉姆罗杰斯称。“(利率)维持在这么低水准实在不合理。我们都得付出较高代价。”吉姆罗杰斯在40年前与索罗斯创办了量子基金(Quantum Fund)。(完)