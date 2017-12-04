欧元债市：欧债收益率上涨，葡萄牙财长Centeno被选为下任欧元集团主席

* 欧债收益率上涨3-4个基点，因美国参议院通过税改议案

* 葡萄牙财长Centeno被选为欧元集团主席

路透伦敦12月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一上涨，此前美国参议院周末通过一项税改议案，提高美国更加积极升息的机率，且投资人将焦点转至欧元区财长的一项重要会议。

欧盟官员表示，欧元区财长周一选出葡萄牙财长Mario Centeno为下任欧元集团主席，1月中接替迪塞尔布洛姆。

“他的财政计划包括在不同的领域减轻收紧政策力度，例如对养老计划。这将对欧元区财政预算将造成怎样的影响，我们还是拭目以待，”Investec经济学家Philip Shaw表示。

Centeno将在加深整合欧元区的协调努力上担任重要角色，将设立欧元区预算，并指派一名欧元区财长统一管理。

Centeno也将监控希腊明年8月结束的第三轮救助计划。

欧债收益率日内上涨3-4个基点，美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

德国10年债收益率上涨4个基点至0.34%，摆脱周五创下的近三个月低点0.29%。

英债大幅上涨，但从盘中高位回落。此前欧盟执委会主席贾克称，尽管取得了重大进展，但今天不可能达成全面的英国退欧协议，英国首相特雷莎梅称，仍有信心同欧盟达成协议以将退欧谈判进展至下一阶段。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)