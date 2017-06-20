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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微升，CFETS指数微升至93.26
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2017年6月20日 / 凌晨1点34分 / 2 个月前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微升，CFETS指数微升至93.26

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透北京6月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微升0.12%至93.26；SDR篮子指数微升至94.69，BIS篮子指数微升至9
4.25。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.65%，SDR篮子指数跌0.85%，BIS指数跌2.07%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                     6.8096              -124
 欧元                       7.5918               225
 日圆                          6.1               285
 港元                       0.8732             -16.7
 英镑                       8.6743                80
 澳元                       5.1727                77
 新加坡元                   4.9113                18
 林吉特                     0.6275             -12.7
 泰铢                       4.9847               -24
 韩元                       166.63                 6
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.21，较上日微升0.12%；RXY全球在岸人民币指数报94.22，微升0.28
%；RXY参考离岸人民币指数报94.3，微升0.12%；RXY参考在岸人民币指数
报94.3，微升0.29%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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