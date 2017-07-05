中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下行，CFETS指数微跌至93.42

路透上海7月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三较上日微跌0.01%至93.42；SDR篮子指数微跌至94.29，BIS篮子指数微跌至9 4.40。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.48%，SDR篮子指数跌1.26%，BIS指数跌1.92% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.7922 -33 欧元 7.7158 66 日圆 6.0104 -184 港元 0.8699 -10 英镑 8.7871 46 澳元 5.1713 330 新加坡元 4.9166 -23 林吉特 0.6324 -4 泰铢 5.0024 0 韩元 169.16 15 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.41，较上日微跌0.11%；RXY全球在岸人民币指数报94.28，微跌0.03 %；RXY参考离岸人民币指数报94.54，微跌0.1%；RXY参考在岸人民币指数 报94.41，微跌0.03%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)