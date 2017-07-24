中国汇市：人民币兑美元早盘宽幅震荡，CFETS指数承担美指下行重任

* 人民币早盘高开后宽幅震荡

* 人民币中间价续创九个月新高

* 大行并未压缩市场价和中间价偏离

* 美指偏弱继续利好人民币

* 人民币汇率指数承担近期美指下行重任

路透上海7月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开后宽幅震荡，中间价则微升5个点续创九个月新高。交易员称，大行并未压缩市场价与中间价的偏差，以抬升市场购汇预期，而是更多的让市场自己发挥，不排除美指继续转弱，人民币汇率出现急升状况，整体看人民币走势料偏强。

他们并表示，虽然近期美指频频走弱，中间价也在小幅升值，但实际升幅明显不如此前表现，受制于时点购汇需求影响，致市场价和中间价偏离有扩大迹象，人民币汇率CFETS指数承担了美指下行的重任。

“中美谈判没结果，又没发布会，大家浮想联翩了，...我们时刻准备着，等大行出来（指引）。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员表示，“（当前走势）总觉得是暴风雨前的宁静。”

前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛发文表示，鉴于国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素，现在断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年人民币汇率将继续呈现双向振荡行情。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.7615元，上日收报6.7681元，夜盘终报6.7661元。今日人民币兑美元中间价报6.741元，上日为6.7415元。人民币兑美元即期成交额为72.01亿美元，上日半日为100.83亿美元。

全球汇市方面，美元指数周一在13个月低位附近挣扎，因美国政治问题削弱了国会将很快通过总统特朗普的刺激和税改计划的希望。

“美元要想在近期内反弹，则需美国收益率反弹，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“当前的美国政治局势对美国收益率构成重压，因此需要强劲的美国数据来推动美国收益率脱离低位。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.893元, 上日尾盘为6.885元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7579元, 与在岸即期价差倒挂36点，上一交易日尾盘报6.757元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7638，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8917、6.0919和8.7999。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)