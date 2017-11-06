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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.31
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2017年11月6日 / 凌晨1点32分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.31

2 分钟阅读

    路透上海11月6日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日微跌0.03%至95.31；SDR篮子指数微跌至95.94，BIS篮子指数微跌至9
6.24。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.51%，SDR篮子指数升0.46%，BIS指数跌0.00%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币        今日中间价      较上日升贬点
                                              数
 人民币                               6.6247           -175
 欧元                                 7.6928             97
 日圆                                 5.8022            -75
 港元                                0.84903          -21.6
 英镑                                 8.6658           -420
 澳元                                 5.0682            236
 新加坡元                             4.8557             60
 林吉特                              0.63912           -9.3
 泰铢                                 4.9976           -103
 韩元                                 168.31            -10
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.03
，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报95.97，微升0.12%；RXY参考离岸人
民币指数报96.47，微跌0.03%；RXY参考在岸人民币指数报96.42，微升0.
15%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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