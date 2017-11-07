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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.17
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2017年11月7日 / 凌晨1点38分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.17

2 分钟阅读

    路透上海11月7日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微跌0.14%至95.17；SDR篮子指数微跌至95.9，BIS篮子指数微跌至96
.09。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.36%，SDR篮子指数升0.42%，BIS指数跌0.16%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价    较上日升贬点
                                         数
 人民币                          6.6216            31
 欧元                            7.6877            51
 日圆                            5.8199          -177
 港元                           0.84873             3
 英镑                            8.7217          -559
 澳元                            5.0887          -205
 新加坡元                        4.8617           -60
 林吉特                         0.63845          -6.7
 泰铢                            4.9942           -34
 韩元                            168.05           -26
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.03
，较上日微升0.01%；RXY全球在岸人民币指数报95.62，跌0.22%；RXY参考离岸人民
币指数报96.46，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数报96.05，跌0.23%
。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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