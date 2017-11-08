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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至95.19
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2017年11月8日 / 凌晨1点24分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至95.19

2 分钟阅读

    路透上海11月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日微升0.02%至95.19；SDR篮子指数微跌至95.83，BIS篮子指数微升至9
6.12。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.38%，SDR篮子指数升0.34%，BIS指数跌0.13%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币       今日中间价     较上日升贬点
                                            数
 人民币                             6.6277            -61
 欧元                               7.6894            -17
 日圆                               5.8283            -84
 港元                              0.84931           -5.8
 英镑                               8.7309            -92
 澳元                               5.0732            155
 新加坡元                           4.8631            -14
 林吉特                            0.63788           -5.7
 泰铢                               4.9936             -6
 韩元                               167.94            -11
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.94
，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数报95.83，微升0.03%；RXY参考离岸人
民币指数报96.4，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数报96.28，微升0.0
5%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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