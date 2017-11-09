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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.15
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2017年11月9日 / 凌晨1点31分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.15

2 分钟阅读

    路透上海11月9日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日微跌0.05%至95.15；SDR篮子指数微升至95.84，BIS篮子指数微跌至9
6.06。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.33%，SDR篮子指数升0.35%，BIS指数跌0.19%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价    较上日升贬点
                                          数
 人民币                           6.6325           -48
 欧元                             7.6884            10
 日圆                             5.8243            40
 港元                            0.85082         -15.1
 英镑                             8.6974           335
 澳元                             5.0923          -191
 新加坡元                         4.8699           -68
 林吉特                          0.63726          -6.2
 泰铢                             4.9935            -1
 韩元                             168.07            13
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.99
，较上日微升0.06%；RXY全球在岸人民币指数报95.81，微升0.06%；RXY参考离岸人
民币指数报96.44，微升0.06%；RXY参考在岸人民币指数报96.25，微升0.
06%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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