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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.05
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2017年11月10日 / 凌晨1点43分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.05

2 分钟阅读

    路透上海11月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五
较上日微跌0.10%至95.05；SDR篮子指数微跌至95.68，BIS篮子指数微跌至95.93。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.23%，SDR篮子指数升0.19%，BIS指数跌0.32%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价     较上日升贬点数
 人民币                          6.6282               43
 欧元                            7.7193             -309
 日圆                            5.8484             -241
 港元                           0.84986              9.6
 英镑                            8.7108             -134
 澳元                            5.0908               15
 新加坡元                        4.8776              -77
 林吉特                         0.63385            -34.1
 泰铢                            4.9858              -77
 韩元                            168.53               46
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.6，较上日跌0.23%；R
XY全球在岸人民币指数报95.52，微跌0.19%；RXY参考离岸人民币指数报96.06，跌0.22%；RX
Y参考在岸人民币指数报95.97，微跌0.18%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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