中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.01

路透上海11月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二 较上日微跌0.03%至95.01；SDR篮子指数微跌至95.5，BIS篮子指数微跌至95.87。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.19%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.38%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.6399 -52 欧元 7.7447 -114 日圆 5.8432 -56 港元 0.85117 -8.6 英镑 8.7093 110 澳元 5.0584 159 新加坡元 4.8753 3 林吉特 0.63111 -6.7 泰铢 4.9792 -101 韩元 168.68 4 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币 网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币 权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.64，较上日微升0.01% ；RXY全球在岸人民币指数报95.55，微升0.02%；RXY参考离岸人民币指数报96.11，微升0.02 %；RXY参考在岸人民币指数报96.03，微升0.03%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主 要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)