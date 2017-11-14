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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.01
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2017年11月14日 / 凌晨1点45分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.01

2 分钟阅读

    路透上海11月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二
较上日微跌0.03%至95.01；SDR篮子指数微跌至95.5，BIS篮子指数微跌至95.87。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.19%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.38%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币        今日中间价     较上日升贬点数
 人民币                              6.6399             -52
 欧元                                7.7447            -114
 日圆                                5.8432             -56
 港元                               0.85117            -8.6
 英镑                                8.7093             110
 澳元                                5.0584             159
 新加坡元                            4.8753               3
 林吉特                             0.63111            -6.7
 泰铢                                4.9792            -101
 韩元                                168.68               4
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.64，较上日微升0.01%
；RXY全球在岸人民币指数报95.55，微升0.02%；RXY参考离岸人民币指数报96.11，微升0.02
%；RXY参考在岸人民币指数报96.03，微升0.03%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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