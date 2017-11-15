FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.94
频道
专题
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
路透精英汇
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
深度分析
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
中国财经
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月15日 / 凌晨1点41分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.94

2 分钟阅读

    路透上海11月15日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周三较上日微跌0.07%至94.94；SDR篮子指数跌至95.26，BIS篮子指数微跌至9
5.78。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.11%，SDR篮子指数跌0.25%，BIS指数跌0.48%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价      较上日升贬点数
 人民币                             6.6263              136
 欧元                               7.8185             -738
 日圆                               5.8455              -23
 港元                              0.84914             20.3
 英镑                               8.7243             -150
 澳元                               5.0546               38
 新加坡元                           4.8783              -30
 林吉特                              0.632              8.9
 泰铢                               4.9847               55
 韩元                               168.38              -30
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.66
，较上日微跌0.05%；RXY全球在岸人民币指数报95.35，跌0.23%；RXY参考离岸人民
币指数报96.14，微跌0.03%；RXY参考在岸人民币指数报95.83，跌0.21%
。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below