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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58
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2017年11月20日 / 凌晨1点29分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

2 分钟阅读

    路透上海11月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周一较上日微跌0.12%至94.58；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微跌
至95.41。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.26%，SDR篮子指数跌0.23%，BIS指数跌0.86%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价   较上日升贬点数
 人民币                      6.6271               6
 欧元                        7.7821             207
 日圆                         5.912            -517
 港元                       0.84832             3.6
 英镑                        8.7544             -76
 澳元                        5.0077             202
 新加坡元                    4.8859              12
 林吉特                     0.62739           -23.7
 泰铢                        4.9502            -120
 韩元                        165.27             -29
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.19
，较上日微跌0.05%；RXY全球在岸人民币指数报95.08，微跌0.04%；RXY参考离岸人
民币指数报95.65，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数报95.55，微跌0.
05%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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