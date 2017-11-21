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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58
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2017年11月21日 / 凌晨1点36分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

2 分钟阅读

    路透上海11月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周二较上日微跌0.01%至94.58；SDR篮子指数微跌至95.2，BIS篮子指数微升至
95.42。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.27%，SDR篮子指数跌0.31%，BIS指数跌0.85%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货   今日中间价   较上日升贬点数
 币                                 
 人民币                     6.6356              -85
 欧元                       7.7872              -51
 日圆                       5.8936              184
 港元                       0.8495            -11.8
 英镑                        8.785             -306
 澳元                       5.0104              -27
 新加坡元<SGDCNY=PBOC       4.8892              -33
 >                                  
 林吉特                    0.62534            -20.5
 泰铢                       4.9429              -73
 韩元                       165.36                9
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.2，
较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数报95.23，微升0.11%；RXY参考离岸人民
币指数报95.68，微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数报95.71，微升0.12
%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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