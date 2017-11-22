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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.5
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2017年11月22日 / 凌晨1点28分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.5

2 分钟阅读

    路透上海11月22日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三
较上日微跌0.08%至94.5；SDR篮子指数微升至95.26，BIS篮子指数微跌至95.35。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.35%，SDR篮子指数跌0.25%，BIS指数跌0.92%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。    
    
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价     较上日升贬点
                                          数
 人民币                            6.629             66
 欧元                             7.7836             36
 日圆                             5.8993            -57
 港元                            0.84868            8.2
 英镑                             8.7804             46
 澳元                             5.0266           -162
 新加坡元                         4.8967            -75
 林吉特                          0.62345          -18.9
 泰铢                             4.9408            -21
 韩元                             164.72            -64
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.33，较上日微升0.09%
；RXY全球在岸人民币指数报95.02，微跌0.13%；RXY参考离岸人民币指数报95.8，微升0.06%
；RXY参考在岸人民币指数报95.49，微跌0.16%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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