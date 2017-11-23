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中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数11连跌，创近两个月新低
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2017年11月23日 / 凌晨1点36分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数11连跌，创近两个月新低

2 分钟阅读

    路透上海11月23日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周四较上日微跌0.08%至94.42，为连续11日下跌，并创9月29日以来新低；SDR
篮子指数微升至95.29，BIS篮子指数微跌至95.24。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.43%，SDR篮子指数跌0.22%，BIS指数跌1.03%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                        6.6021              269
 欧元                          7.8035             -199
 日圆                          5.9351             -358
 港元                         0.84519             34.9
 英镑                          8.7934             -130
 澳元                          5.0269               -3
 新加坡元                      4.9024              -57
 林吉特                       0.62193            -15.2
 泰铢                          4.9498               90
 韩元                          164.52              -20
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.32
，较上日微跌0.11%；RXY全球在岸人民币指数报94.87，跌0.33%；RXY参考离岸人民
币指数报95.78，微跌0.13%；RXY参考在岸人民币指数报95.33，跌0.35%
。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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