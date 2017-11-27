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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.54
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2017年11月27日 / 凌晨1点29分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.54

2 分钟阅读

    路透上海11月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周一较上日微跌0.15%至94.54；SDR篮子指数跌至95.24，BIS篮子指数微跌至9
5.31。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.31%，SDR篮子指数跌0.27%，BIS指数跌0.97%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间   较上日升贬点
                         价         数
 人民币                     6.5874            -64
 欧元                       7.8534           -545
 日圆                       5.9026            111
 港元                      0.84377          -11.2
 英镑                       8.7799           -239
 澳元                       5.0137             35
 新加坡元                    4.892             -6
 林吉特                     0.6246            5.1
 泰铢                       4.9536            -80
 韩元                       164.79            -11
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.25
，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数报94.92，微跌0.14%；RXY参考离岸人
民币指数报95.73，微跌0.02%；RXY参考在岸人民币指数报95.4，微跌0.1
2%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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