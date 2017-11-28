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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.42
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2017年11月28日 / 凌晨1点30分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.42

2 分钟阅读

    路透上海11月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周二较上日微跌0.13%至94.42；SDR篮子指数微跌至95.16，BIS篮子指数微跌
至95.2。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.44%，SDR篮子指数跌0.36%，BIS指数跌1.08%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价   较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.5944            -70
 欧元                          7.8481             53
 日圆                          5.9364           -338
 港元                         0.84525          -14.8
 英镑                          8.7853            -54
 澳元                          5.0155            -18
 新加坡元                      4.8985            -65
 林吉特                         0.624             -6
 泰铢                          4.9434           -102
 韩元                          165.23             44
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.12
，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数报94.98，微升0.08%；RXY参考离岸人
民币指数报95.56，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数报95.41，微升0.
03%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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