中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一持平，CFETS指数微跌至94.37

路透北京11月30日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人 民币汇率指数周四较上日微跌0.02%至94.37；SDR篮子指数跌至95.19，BIS篮子指数则持平 在95.22。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.49%，SDR篮子指数跌0.33%，BIS指数跌1.06% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.6034 -23 欧元 7.8252 -42 日圆 5.8945 209 港元 0.84577 2.2 英镑 8.8567 -388 澳元 4.9981 187 新加坡元<SGDCNY=PBO 4.901 39 C> 林吉特 0.61815 -32.3 泰铢 4.9278 -36 韩元 163.46 -69 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.04 ，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报95.03，微升0.16%；RXY参考离岸人 民币指数报95.5，微跌0.05%；RXY参考在岸人民币指数报95.52，微升0.1 7%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 马蓉; 审校)