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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一持平，CFETS指数微跌至94.37
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2017年11月30日 / 凌晨1点43分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一持平，CFETS指数微跌至94.37

2 分钟阅读

    路透北京11月30日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周四较上日微跌0.02%至94.37；SDR篮子指数跌至95.19，BIS篮子指数则持平
在95.22。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.49%，SDR篮子指数跌0.33%，BIS指数跌1.06%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
 CFETS篮子部分主要货  今日中间   较上日升贬点
 币                   价         数
 人民币                  6.6034           -23
 欧元                    7.8252           -42
 日圆                    5.8945           209
 港元                   0.84577           2.2
 英镑                    8.8567          -388
 澳元                    4.9981           187
 新加坡元<SGDCNY=PBO      4.901            39
 C>                              
 林吉特                 0.61815         -32.3
 泰铢                    4.9278           -36
 韩元                    163.46           -69
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.04
，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报95.03，微升0.16%；RXY参考离岸人
民币指数报95.5，微跌0.05%；RXY参考在岸人民币指数报95.52，微升0.1
7%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 马蓉; 审校)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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