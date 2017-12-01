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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.38
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2017年12月1日 / 凌晨1点35分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.38

2 分钟阅读

    路透上海12月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周五较上日微升0.02%至94.38；SDR篮子指数跌至94.97，BIS篮子指数微升至95.
24。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.47%，SDR篮子指数跌0.56%，BIS指数跌1.04%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币             今日中间价      较上日升贬点数
 人民币                                    6.6067                -33
 欧元                                      7.8621               -369
 日圆                                      5.8682                263
 港元                                     0.84588               -1.1
 英镑                                       8.938               -813
 澳元                                      4.9946                 35
 新加坡元                                  4.8984                 26
 林吉特                                   0.61899                8.4
 泰铢                                      4.9338                 60
 韩元                                       164.6                114
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.05
，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数报94.92，微跌0.11%；RXY参考离岸人
民币指数报95.5，微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数报95.36，微跌0.1
%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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