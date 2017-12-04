中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.35

路透上海12月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周一较上日微跌0.04%至94.35；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微跌至9 5.22。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.51%，SDR篮子指数跌0.49%，BIS指数跌1.06% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.6105 -38 欧元 7.8462 159 日圆 5.8628 54 港元 0.84617 -2.9 英镑 8.9261 119 澳元 5.019 -244 新加坡元 4.9032 -48 林吉特 0.61876 -2.3 泰铢 4.9348 10 韩元 164.24 -36 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.2， 较上日微升0.06%；RXY全球在岸人民币指数报95.04，微升0.09%；RXY参考离岸人民 币指数报95.65，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数报95.48，微升0.1% 。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)