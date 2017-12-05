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中国汇市：路透测算的人民币CFETS指数创逾三个月低点
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2017年12月5日 / 凌晨1点46分 / 2 天前

中国汇市：路透测算的人民币CFETS指数创逾三个月低点

2 分钟阅读

    路透上海12月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微跌0.10%至94.26，该指数跌至8月30日以来新低；SDR篮子指数微跌
至95.02，BIS篮子指数微跌至95.15。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.60%，SDR篮子指数跌0.50%，BIS指数跌1.13%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价     较上日升贬点数
 人民币                           6.6113               -8
 欧元                              7.846                2
 日圆                             5.8762             -134
 港元                            0.84571              4.6
 英镑                             8.9082              179
 澳元                             5.0284              -94
 新加坡元                         4.9081              -49
 林吉特                          0.61388            -48.8
 泰铢                             4.9282              -66
 韩元                             164.43               19
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.04
，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数报94.77，跌0.2%；RXY参考离岸人民
币指数报95.46，微跌0.14%；RXY参考在岸人民币指数报95.19，跌0.22%
。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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