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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.59
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#亚洲
December 8, 2017 / 1:33 AM / in 2 days

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.59

2 分钟阅读

    路透上海12月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周五较上日升0.20%至94.59；SDR篮子指数微升至95.2，BIS篮子指数升至95.51
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.25%，SDR篮子指数跌0.32%，BIS指数跌0.76%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价   较上日升贬点
                                        数
 人民币                         6.6218           -23
 欧元                           7.7941           180
 日圆                           5.8498           449
 港元                            0.848          -7.3
 英镑                           8.9199          -601
 澳元                           4.9725           340
 新加坡元                       4.8985            79
 林吉特                        0.61716          13.5
 泰铢                            4.927           -20
 韩元                            165.2            -4
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.41
，较上日微升0.06%；RXY全球在岸人民币指数报95.34，微升0.16%；RXY参考离岸人
民币指数报95.85，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数报95.78，微升0.
18%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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