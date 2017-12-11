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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.69
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December 11, 2017 / 1:35 AM / in 2 days

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.69

2 分钟阅读

    路透上海12月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周一较上日微升0.10%至94.69；SDR篮子指数微升至95.37，BIS篮子指数微升
至95.61。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.15%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌0.65%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价   较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.6152             66
 欧元                           7.787             71
 日圆                           5.826            238
 港元                         0.84721            7.9
 英镑                          8.8588            611
 澳元                          4.9665             60
 新加坡元                       4.891             75
 林吉特                       0.61749            3.3
 泰铢                          4.9295             25
 韩元                           165.1            -10
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.46
，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数报95.33，微跌0.03%；RXY参考离岸人
民币指数报95.89，微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数报95.75，微跌0.
04%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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