FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.6
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 13, 2017 / 1:28 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.6

2 分钟阅读

    路透上海12月13日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周三较上日微跌0.02%至94.6；SDR篮子指数微跌至95.37，BIS篮子指数微跌至
95.57。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.24%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌0.69%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币       今日中间价   较上日升贬点
                                          数
 人民币                           6.6251           -89
 欧元                             7.7779           135
 日圆                             5.8338           -71
 港元                            0.84866         -13.3
 英镑                             8.8225            72
 澳元                              5.008          -269
 新加坡元                         4.8974            -5
 林吉特                          0.61559          -3.3
 泰铢                             4.9225           -31
 韩元                             164.92            27
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.35
，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数报95.3，微升0.08%；RXY参考离岸人
民币指数报95.85，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数报95.71，微升0
.09%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below