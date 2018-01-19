中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.25

路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较 上日微升0.09%至95.25；SDR篮子指数微升至96.45，BIS篮子指数微升至96.23。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.43%，SDR篮子指数升0.48%，BIS指数升0.31%。2017年全年CFET S人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数 和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.4169 232 欧元 7.8574 -92 日圆 5.7812 42 港元 0.82067 33.2 英镑 8.9168 -151 澳元 5.14 -98 新加坡元 4.8609 -63 林吉特 0.61481 8.2 泰铢 4.9712 44 韩元 166.71 76 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币 网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币 权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.36，较上日微升0.18% ；RXY全球在岸人民币指数报95.87，微跌0.1%；RXY参考离岸人民币指数报96.68，微升0.14% ；RXY参考在岸人民币指数报96.2，微跌0.13%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主 要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)