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January 19, 2018 / 1:29 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.25

2 分钟阅读

    路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较
上日微升0.09%至95.25；SDR篮子指数微升至96.45，BIS篮子指数微升至96.23。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.43%，SDR篮子指数升0.48%，BIS指数升0.31%。2017年全年CFET
S人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数
和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间价    较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.4169           232
 欧元                          7.8574           -92
 日圆                          5.7812            42
 港元                         0.82067          33.2
 英镑                          8.9168          -151
 澳元                            5.14           -98
 新加坡元                      4.8609           -63
 林吉特                       0.61481           8.2
 泰铢                          4.9712            44
 韩元                          166.71            76
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.36，较上日微升0.18%
；RXY全球在岸人民币指数报95.87，微跌0.1%；RXY参考离岸人民币指数报96.68，微升0.14%
；RXY参考在岸人民币指数报96.2，微跌0.13%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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