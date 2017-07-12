中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于93.48

路透北京7月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三跟上日持平于93.48；SDR篮子指数微跌至94.15，BIS篮子指数微跌至94.36 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.42%，SDR篮子指数跌1.41%，BIS指数跌1.96% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.7868 115 欧元 7.7866 -387 日圆 5.9666 -81 港元 0.8687 14 英镑 8.726 297 澳元 5.1856 -147 新加坡元 4.9146 -52 林吉特 0.6328 9.4 泰铢 5.01 -74 韩元 169.11 8 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.51，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数报94.18，微跌0.31 %；RXY参考离岸人民币指数报94.65，微跌0.14%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报94.32，微跌0.33%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)