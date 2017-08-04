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10 天前
中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于92.86
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2017年8月4日 / 凌晨1点31分 / 10 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于92.86

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周五持平于92.86；SDR篮子指数微跌至93.54，BIS篮子指数微跌至93.56。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.07%，SDR篮子指数跌2.05%，BIS指数跌2.79%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价  较上日升贬点
                                        数
 人民币                         6.7132             79
 欧元                           7.9773           -152
 日圆                           6.1081           -399
 港元                           0.8587           11.6
 英镑                           8.8227            655
 澳元                           5.3423              6
 新加坡元                        4.945            -53
 林吉特                         0.6371           -3.6
 泰铢                           4.9485            -43
 韩元                           167.95             66
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.79，较上日微跌0.13%；RXY全球在岸人民币指数报93.61，微跌0.19
%；RXY参考离岸人民币指数报93.98，微跌0.1%；RXY参考在岸人民币指数
报93.8，微跌0.16%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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