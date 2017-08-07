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6 天前
中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微升，CFETS指数升至93
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2017年8月7日 / 凌晨1点43分 / 6 天前

中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微升，CFETS指数升至93

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透北京8月7日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日微升0.15%至93；SDR篮子指数微升至93.81，BIS篮子指数微升至93.7
5。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.93%，SDR篮子指数跌1.77%，BIS指数跌2.59%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。

 CFETS篮子部分主要   今日中间价   较上日升贬点数
 货币                             
 人民币                   6.7228              -96
 欧元                      7.923              543
 日圆                     6.0679              402
 港元                     0.8598            -11.3
 英镑                     8.7717              510
 澳元                     5.3354               69
 新加坡元<SGDCNY=PB       4.9409               41
 OC>                              
 林吉特<CNYMYR=PBOC       0.6363             -8.1
 >                                
 泰铢                     4.9463              -22
 韩元                     167.63              -32
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.94，较上日微升0.18%；RXY全球在岸人民币指数报93.94，微升0.32
%；RXY参考离岸人民币指数报94.13，微升0.18%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.13，微升0.32%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)

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