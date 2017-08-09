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5 天前
中国汇市：路透测算的人民币汇率指数劲升，CFETS指数升至93.28
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2017年8月9日 / 凌晨1点30分 / 5 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数劲升，CFETS指数升至93.28

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月9日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较
上日升0.23%至93.28；SDR篮子指数升至94.09，BIS篮子指数升至94.01。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.64%，SDR篮子指数跌1.48%，BIS指数跌2.32%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间价  较上日升贬点
                                     数
 人民币                      6.7075           109
 欧元                         7.886           419
 日圆                        6.0938          -278
 港元                        0.8572            18
 英镑                        8.7097           481
 澳元                        5.2946           213
 新加坡元                     4.919           117
 林吉特                      0.6389          14.6
 泰铢                        4.9612            96
 韩元                        168.52            85
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.32
，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数报94.28，升0.22%；RXY参考离岸人民币指数报
94.5，微升0.1%；RXY参考在岸人民币指数报94.47，升0.24%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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