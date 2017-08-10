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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续劲升，CFETS指数升至93.76
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2017年8月10日 / 凌晨1点38分 / 4 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续劲升，CFETS指数升至93.76

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较
上日升0.51%至93.76；SDR篮子指数升至94.49，BIS篮子指数升至94.5。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.13%，SDR篮子指数跌1.06%，BIS指数跌1.81%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                        6.677             305
 欧元                         7.8519             341
 日圆                         6.0705             233
 港元                         0.8544              28
 英镑                         8.6844             253
 澳元                         5.2702             244
 新加坡元                     4.8963             227
 林吉特                       0.6417            28.5
 泰铢                         4.9781             169
 韩元                         170.36             184
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.76
，较上日微升0.15%；RXY全球在岸人民币指数报94.62，微升0.04%；RXY参考离岸人民币指数
报94.96，微升0.15%；RXY参考在岸人民币指数报94.82，微升0.04%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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