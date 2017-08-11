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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续劲升，CFETS指数时隔五个月重返94
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2017年8月11日 / 凌晨1点35分 / 3 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续劲升，CFETS指数时隔五个月重返94

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较
上日升0.30%至94.03；SDR篮子指数微升至94.66，BIS篮子指数升至94.77。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数跌0.88%，BIS指数跌1.53%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间  较上日升贬点
                          价        数
 人民币                     6.6642           128
 欧元                       7.8332           187
 日圆                       6.1015          -310
 港元                       0.8524          20.4
 英镑                       8.6341           503
 澳元                       5.2356           346
 新加坡元                   4.8793           170
 林吉特                     0.6446          28.8
 泰铢                       4.9968           187
 韩元                       171.97           161
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.06
，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数报94.87，微跌0.18%；RXY参考离岸人民币指数
报95.26，微升0.11%；RXY参考在岸人民币指数报95.07，微跌0.16%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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