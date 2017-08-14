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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数再次跌破94
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2017年8月14日 / 凌晨1点26分 / 1 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数再次跌破94

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透北京8月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较
上日微跌0.19%至93.86；SDR篮子指数微跌至94.53，BIS篮子指数微跌至94.59。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.03%，SDR篮子指数跌1.02%，BIS指数跌1.71%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
        
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间   较上日升贬点
                         价         数
 人民币                     6.6601            41
 欧元                        7.868          -348
 日圆                       6.0952            63
 港元                       0.8518           5.5
 英镑                       8.6542          -201
 澳元                       5.2603          -247
 新加坡元                   4.8938          -145
 林吉特                     0.6451           4.8
 泰铢                       4.9846          -122
 韩元                       171.22           -75
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.67
，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数报94.6，微跌0.2%；RXY参考离岸人民币指数报
94.86，微跌0.16%；RXY参考在岸人民币指数报94.79，微跌0.22%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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