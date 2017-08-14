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中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均劲升，CFETS指数升至94上方
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2017年8月14日 / 凌晨1点41分 / 1 天前

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均劲升，CFETS指数升至94上方

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月14日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(11日)的CFETS人民币汇率指数较前周大升1.26%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.77和94.66，较前周分别大升1.29%和大升1.20%，较2014年底则分别下跌5.23%和下跌5.34%。

上述三个指数和上周Fri路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.77%，而美元指数下跌0.51%，因人民币贬值预期近期出现转变；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.94%，而美元指数则累计上涨3.10%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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