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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至94.54
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2017年9月20日 / 凌晨1点25分 / 1 个月前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至94.54

2 分钟阅读

    路透上海9月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日跌0.23%至94.54；SDR篮子指数跌至95.2，BIS篮子指数跌至95.32。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.30%，SDR篮子指数跌0.31%，BIS指数跌0.96%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价  较上日升贬点
                                      数
 人民币                        6.567           -140
 欧元                         7.8749           -346
 日圆                         5.8923           -101
 港元                        0.84144          -30.6
 英镑                         8.8819           -179
 澳元                         5.2598           -331
 新加坡元                       4.88           -122
 林吉特                      0.63814             -7
 泰铢                         5.0296            -96
 韩元                         172.01              9
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.42，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数报95.17，微跌0.02%；RXY参考离岸人民币指数报95.62，微升0.03%；RXY参考在岸人民币指数报95.38，微跌0.02%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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