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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.42
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2017年9月25日 / 凌晨3点05分 / 23 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.42

2 分钟阅读

    路透北京9月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较
上日微跌0.13%至94.42；SDR篮子指数微跌至95.09，BIS篮子指数微跌至95.22。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.43%，SDR篮子指数跌0.43%，BIS指数跌1.06%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货   今日中间价   较上日升贬点数
 币                                 
 人民币                     6.5945              -84
 欧元                       7.8614               38
 日圆                       5.8665              -96
 港元                      0.84449             -7.8
 英镑                       8.9081              338
 澳元                        5.251             -314
 新加坡元<SGDCNY=PBOC        4.894             -152
 >                                  
 林吉特                    0.63604            -12.3
 泰铢                       5.0201              -51
 韩元                       171.87              -11
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.48，较上日微跌0.1%
；RXY全球在岸人民币指数报95.12，微跌0.07%；RXY参考离岸人民币指数报95.66，微跌0.09
%；RXY参考在岸人民币指数报95.3，微跌0.07%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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