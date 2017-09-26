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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.29
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2017年9月26日 / 凌晨1点36分 / 23 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.29

2 分钟阅读

    路透上海9月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微跌0.14%至94.29；SDR篮子指数微跌至95.02，BIS篮子指数微跌至9
5.16。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.57%，SDR篮子指数跌0.50%，BIS指数跌1.12%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                      6.6076            -131
 欧元                        7.8355             259
 日圆                        5.9184            -519
 港元                       0.84563           -11.4
 英镑                        8.9134             -53
 澳元                        5.2458              52
 新加坡元                    4.8951             -11
 林吉特                     0.63538            -6.6
 泰铢                        5.0051            -150
 韩元                        171.48             -39
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.32
，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数报95.04，微升0.03%；RXY参考离岸人
民币指数报95.53，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数报95.25，微升0
.05%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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