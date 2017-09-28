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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.55
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2017年9月28日 / 凌晨1点41分 / 21 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.55

2 分钟阅读

    路透上海9月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较
上日升0.22%至94.55；SDR篮子指数微升至95.14，BIS篮子指数升至95.49。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.30%，SDR篮子指数跌0.38%，BIS指数跌0.78%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间   较上日升贬点
                        价         数
 人民币                    6.6285           -93
 欧元                      7.7936           188
 日圆                      5.8813           195
 港元                      0.8489         -16.3
 英镑                      8.8907           258
 澳元                      5.2093           141
 新加坡元                  4.8814           105
 林吉特                   0.63585          15.5
 泰铢                      5.0153            96
 韩元                      172.19            66
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.49，较上日微跌0.02%
；RXY全球在岸人民币指数报95.36，微升0.15%；RXY参考离岸人民币指数报95.74，微升0.02
%；RXY参考在岸人民币指数报95.61，微升0.19%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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