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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.51
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2017年10月9日 / 凌晨1点27分 / 10 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.51

2 分钟阅读

    路透北京10月9日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日微升0.18%至94.51；SDR篮子指数微升至95.06，BIS篮子指数微升至9
5.36。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.34%，SDR篮子指数跌0.46%，BIS指数跌0.91%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
    
 CFETS篮子部分主要货  今日中间价     较上日升贬点
 币                                  数
 人民币                      6.6493           -124
 欧元                        7.8092            141
 日圆                        5.9145            -56
 港元                       0.85184          -21.8
 英镑                        8.7073           2177
 澳元                        5.1781            333
 新加坡元<SGDCNY=PBO         4.8751            169
 C>                                  
 林吉特                     0.63545           -8.9
 泰铢                        5.0226             48
 韩元                        171.97            -48
 

    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.59
，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数报95.44，微跌0.13%；RXY参考离岸人
民币指数报95.9，微升0.02%；RXY参考在岸人民币指数报95.76，微跌0.0
8%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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