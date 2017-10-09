中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数现连四周下跌，CFETS指数跌0.21%

路透上海10月9日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，国庆节前当周周五(9月29日)的CFETS人民币汇率指数较之前周下跌0.21%至94.34，较2014年底则仍下跌5.66%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.25和94.88，较之前周分别下跌0.12%和下跌0.24%，较2014年底则分别下跌4.75%和下跌5.12%。

上述三个指数和此前路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期跌0.82%，而美元指数上涨0.98%，因当周联储暗示可能在12月再度升息，明年还可能进一步升息；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.66%，而美元指数则累计上涨3.11%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)