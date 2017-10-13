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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95
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#亚洲
2017年10月13日 / 凌晨2点24分 / 8 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95

2 分钟阅读

    路透北京10月13日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五
较上日微跌0.08%至95；SDR篮子指数微跌至95.58，BIS篮子指数微跌至95.86。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.18%，SDR篮子指数升0.08%，BIS指数跌0.40%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
       
 CFETS篮子部分主要货   今日中间   较上日升贬点
 币                    价         数
 人民币                   6.5866           -58
 欧元                     7.7949           112
 日圆                     5.8695          -168
 港元                    0.84365          -5.5
 英镑                     8.7399          -326
 澳元                     5.1549          -226
 新加坡元<SGDCNY=PBOC     4.8682           -69
 >                                
 林吉特                  0.64055           2.5
 泰铢                     5.0258           -97
 韩元                     171.96           -11
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.22，较上日升0.24%；
RXY全球在岸人民币指数报95.72，微升0.17%；RXY参考离岸人民币指数报96.47，升0.26%；R
XY参考在岸人民币指数报96.2，微升0.19%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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